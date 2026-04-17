Fuga di gas in piazza Duomo l' allarme lanciato dai gestori di un ristorante

Da messinatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina in piazza Duomo si sono verificati momenti di preoccupazione a causa di una fuga di gas segnalata dai gestori di un ristorante. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono state segnalazioni di persone ferite o altre conseguenze rilevanti. La situazione è stata successivamente risolta senza ulteriori complicazioni.

Momenti di paura questa mattina in piazza Duomo. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione di una fuga di gas. A chiedere aiuto i gestori di un vicino ristorante allarmati dal forte odore. Sul posto è arrivata una squadra proveniente dalla caserma di via Salandra. La perdita è.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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