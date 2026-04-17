Fuga di gas in piazza Duomo l' allarme lanciato dai gestori di un ristorante

Questa mattina in piazza Duomo si sono verificati momenti di preoccupazione a causa di una fuga di gas segnalata dai gestori di un ristorante. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono state segnalazioni di persone ferite o altre conseguenze rilevanti. La situazione è stata successivamente risolta senza ulteriori complicazioni.

Momenti di paura questa mattina in piazza Duomo. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione di una fuga di gas. A chiedere aiuto i gestori di un vicino ristorante allarmati dal forte odore. Sul posto è arrivata una squadra proveniente dalla caserma di via Salandra. La perdita è.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Cantello, fuga di gas al ristorante: diciotto intossicati, anche un bambino di 4 anniCantello (Varese), 3 febbraio 2026 – Una serata conviviale al ristorante ha rischiato di finire in tragedia a causa di una fuga di monossido. Madre e figlia trovate senza vita. L’allarme lanciato dai vicini di casaL’allarme è stato lanciato verso le 17,30 dai vicini di casa, che fin dalla mattina erano rimasti perplessi davanti a quei forti odori che... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fuga di sostanza tossica in centro, evacuato un condominio. Quattro residenti in ospedale; Melegnano, fuga di gas nel maxi-cantiere del Conad, chiuso al traffico viale della Repubblica; Fuga di gas a Pavia, chiusa al traffico via Baldo degli Ubaldi; Grossa fuga di gas davanti all'ospedale di Voltri, chiuso accesso principale. Paura per una fuga di gas: evacuata una palazzina di dodici appartamentiMattinata di apprensione in via Verona a Cassola, dove l'allarme per una consistente fuga di gas metano ha fatto scattare protocolli di emergenza e ... ecovicentino.it Forte odore di gas in condominio, c'è una fuga: 17 sfollatiPADOVA – Un forte odore di gas ha fatto scattare l’allarme nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, portando all’evacuazione di un intero stabile nella zona Mandria. Evacuato l’intero stabile L’allerta ... nordest24.it CASSOLA - Mattinata di apprensione per una fuga di gas metano in via Verona. Evacuate temporaneamente dodici famiglie, poi rientrate a domicilio facebook Fuga di ammoniaca alla Rapelli di Stabio: «Chiudete porte e finestre» x.com