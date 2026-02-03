Cantello fuga di gas al ristorante | diciotto intossicati anche un bambino di 4 anni

Una cena al ristorante di Cantello si trasforma in emergenza. Diciotto persone, tra cui un bambino di quattro anni, finiscono in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio. La fuga di gas ha causato il malore di diversi clienti, alcuni dei quali sono stati soccorsi sul posto e portati in pronto soccorso. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza la zona e verificare le cause del guasto. La serata si è conclusa con qualche paura e tanti timori per le conseguenze di questa fuga

Cantello (Varese), 3 febbraio 2026 – Una serata conviviale al ristorante ha rischiato di finire in tragedia a causa di una fuga di monossido. Siamo a Cantello, nel Varesotto. Qui nel corso della notte tra il 2 e il 3 febbraio diciotto persone, tra cui un bambino di 4 anni, sono rimaste intossicate in seguito a una fuga di monossido in un ristorante in via Roma. L'allarme è scattato intorno all'una della notte scorsa. Alcuni clienti che avevano cenato nel locale si sono sentiti male una volta tornati a casa. Accusavano mal di testa e nausea e hanno allertato i soccorsi. Il comune denominatore, per tutti, era la cena al ristorante.

