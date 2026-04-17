Fuga di ammoniaca in azienda evacuate 100 persone | strada chiusa e cinque in ospedale

Nella serata di ieri a Stabio si è verificata una fuga di ammoniaca all’interno di un’azienda di via Laveggio poco dopo le 21. A causa dell’incidente, sono state evacuate circa 100 persone e la strada adiacente è stata chiusa. Cinque persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per gestire la situazione.

Momenti di apprensione nella serata di ieri, 16 aprile 2026, a Stabio, dove poco dopo le 21 si è verificata una fuoriuscita di ammoniaca all’interno di uno stabile industriale in via Laveggio.Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia cantonale, la perdita sarebbe stata causata dalla.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Erbusco, fuga di ammoniaca in un’azienda: cinque operai intossicatiErbusco (Brescia), 13 marzo 2026 - Fuga di ammoniaca in un’azienda specializzata nella lavorazione di materie plastiche di Erbusco, in provincia di... Crolla un altro muro in città: tre persone evacuate, strada chiusaUn'altra emergenza dovuta a un cedimento verso le 17,15 di venerdì 20 febbraio a Genova, dove è crollato un muro in cima a passo Caporale Pietro... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fuga di ammoniaca alla Rapelli di Stabio; Fuga di ammoniaca da una fabbrica a Stabio, allerta delle autorità; Fuga di ammoniaca alla Rapelli di Stabio: sono fuoriuscite sostanze nocive; Fuoriuscita di ammoniaca alla Rapelli: sfollate 100 persone, 5 in ospedale. Fuga di ammoniaca a Stabio: evacuate 100 persone, allerta anche nel VaresottoSecondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, la perdita sarebbe stata causata dalla rottura di un tubo. L’emergenza ha avuto ripercussioni anche oltre confine, coinvolgendo il ... laprovinciadivarese.it Paura a Stabio per una fuga di ammoniaca alla Rapelli: monitorate anche zone di confineSTABIO, 17 aprile 2026-Un improvviso guasto tecnico ha scatenato il panico ieri sera, giovedì 16 aprile, a Stabio, quando una fuga di ammoniaca si è verificata presso lo stabilimento della Rapelli in ... varese7press.it Fuga di #ammoniaca, ieri sera, in un'azienda di #Stabio. A causare la fuoriuscita la rottura di un tubo. Cento persone #evacuate, cinque in ospedale facebook Fuga di ammoniaca alla Rapelli di Stabio: «Chiudete porte e finestre» x.com