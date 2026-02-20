Crolla un altro muro in città | tre persone evacuate strada chiusa

Venerdì 20 febbraio alle 17,15, un muro in cima a passo Caporale Pietro Barsanti a Genova è crollato. La causa del cedimento sembra legata a lavori di ristrutturazione in corso nelle vicinanze. Tre persone sono state evacuate in fretta e la strada è stata chiusa per sicurezza. La zona è ancora sotto stretta sorveglianza mentre i tecnici valutano l’entità del danno e le misure da adottare. Nessuno è rimasto ferito.

Un'altra emergenza dovuta a un cedimento verso le 17,15 di venerdì 20 febbraio a Genova, dove è crollato un muro in cima a passo Caporale Pietro Barsanti, nel quartiere di Castelletto. L'imponente movimento franoso ha interessato un'area privata, tra due palazzi, bloccando l'ingresso di un garage e provocando una fuga di gas. Nello specifico, è stato danneggiato il muro perimetrale di una struttura adibita a box auto al civico 1 ed è stata coinvolta la parte posteriore di due condomini. I detriti hanno interessato un appartamento attualmente sfitto e un secondo immobile regolarmente abitato.