Ft Ue verso norme più flessibili sulle fusioni per sfidare Usa e Cina

La Commissione europea sta valutando di modificare le regole sulle fusioni tra aziende, con l’obiettivo di facilitare la creazione di grandi imprese europee. La proposta prevede un allentamento delle restrizioni esistenti, per sostenere la crescita di aziende che possano competere con le grandi multinazionali provenienti da Stati Uniti e Cina. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione alle dinamiche del mercato globale e alla capacità dell’Europa di mantenere il passo.

La Commissione Ue si prepara ad allentare le norme sulle fusioni per promuovere " campioni europei " in grado di competere con le aziende di Stati Uniti e Cina. Lo riporta il Financial Times, citando una bozza di linee guida con cui Bruxelles punta a dare maggiore peso a " innovazione, investimenti e resilienza del mercato interno " per decidere se approvare o meno le operazioni. Si tratterebbe della revisione più radicale dagli anni 2000. Secondo la vicepresidente responsabile dell' antitrust Ue, Teresa Ribera, i cambiamenti incoraggerebbero "fusioni pro-concorrenziali che consentano agli attori europei di crescere e di raggiungere le dimensioni necessarie per essere rilevanti", aggiungendo che l'Ue ha bisogno di "sviluppare una difesa solida contro il caos esterno".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ft, Ue verso norme più flessibili sulle fusioni per sfidare Usa e Cina Notizie correlate Obbligo del bagnino nelle piscine di b&b: tre Comuni chiedono norme più flessibiliLe Amministrazioni, supportate da Confesercenti, chiedono alla Regione di rivedere la legge regionale che impone la presenza obbligatoria... "Semplificare le norme Ue sulle banche""Un dedalo di norme, competenze e responsabilità" che richiede con urgenza una "razionalizzazione, realizzabile con Testi Unici Europei".