semplificare le norme ue sulle banche

Un insieme complesso di norme, competenze e responsabilità riguarda le banche nell’Unione Europea. Le regole attuali sono considerate troppo intricate e difficili da gestire, creando ostacoli per le istituzioni finanziarie. Per rendere più efficace il sistema, si propone di semplificare la normativa attraverso l’adozione di Testi Unici Europei. La questione viene discussa tra i rappresentanti delle istituzioni europee e le autorità di regolamentazione.

"Un dedalo di norme, competenze e responsabilità" che richiede con urgenza una "razionalizzazione, realizzabile con Testi Unici Europei". Questo è il quadro normativo europeo sulle banche descritto dal presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, durante la Lectio Magistralis tenuta all’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA) dell’Università di Bologna. Un messaggio di "razionalità" nel nome di Jean Monnet, tra i padri fondatori dell’Europa, che "ci insegna che è proprio nei momenti di difficoltà che l’Europa deve crescere". Questo è "un momento difficilissimo – afferma Patuelli –, con oltre quattro anni di guerra russo-ucraina e di fronte al più grosso conflitto mediorientale che si ricordi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

