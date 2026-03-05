Obbligo del bagnino nelle piscine di b&b | tre Comuni chiedono norme più flessibili

Tre Comuni italiani hanno avanzato una richiesta di revisione della normativa regionale che regola le piscine nelle strutture ricettive extra-alberghiere. La proposta, partita dal Comune di San Michele Salentino, mira a introdurre norme più flessibili riguardo all’obbligo del bagnino nelle piscine all’interno di bed and breakfast e altre strutture simili. La questione è al centro di un dibattito in corso tra amministrazioni locali e autorità regionali.

Le Amministrazioni, supportate da Confesercenti, chiedono alla Regione di rivedere la legge regionale che impone la presenza obbligatoria dell'assistente bagnante anche per piccole strutture extra-alberghiere con piscina SAN MICHELE SALENTINO - Parte dal Comune di San Michele Salentino la proposta di revisione della normativa regionale che disciplina le piscine nelle strutture ricettive extra-alberghiere. L'iniziativa, promossa dal sindaco Giovanni Allegrini e dall'assessore Angela Martucci, nasce dalle criticità emerse nel corso di una serie di incontri pubblici organizzati negli ultimi mesi a San Michele Salentino con cittadini, operatori turistici, rappresentanti istituzionali e tecnici della Asl di Brindisi.