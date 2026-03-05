A Messina un hub per la tecnologia ferroviaria inaugurata la nuova sede di FS Engineering

A Messina è stata inaugurata oggi la nuova sede di FS Engineering, società di ingegneria del Gruppo FS. Si tratta di un nuovo centro operativo che rafforza la presenza dell’azienda nella regione, con l’obiettivo di migliorare l’azione tecnico-ingegneristica sul territorio italiano. La struttura rappresenta un punto di riferimento per lo sviluppo di tecnologie ferroviarie nella zona.

FS Engineering, società di ingegneria del Gruppo FS, ha inaugurato oggi la nuova sede di Messina: un presidio operativo sul campo per rendere sempre più capillare l’azione tecnico-ingegneristica sul territorio nazionale. La sede nasce in collaborazione con Ansfisa – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali – con l’obiettivo di integrare competenze, dati e strumenti digitali a supporto della sicurezza e dell’efficienza delle infrastrutture. Il nuovo presidio di Messina è concepito come hub tecnico-operativo per attività di progettazione, direzione lavori, verifiche, monitoraggio e digitalizzazione degli asset infrastrutturali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

