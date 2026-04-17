Il trucco dal finish freddo sta tornando di tendenza, con labbra che richiamano il ghiaccio, occhi dai riflessi icy e un tocco di glow ispirato agli anni 2000, seppur rivisitato. Nonostante la primavera, le proposte di make-up puntano su tonalità perlati, shimmer e effetti che ricordano il ghiaccio sotto la luce. Questa tendenza si distingue per un’estetica fresca e luminosa, con dettagli che richiamano il mondo glaciale.

Primavera fuori, ma il make-up sta andando nella direzione opposta. Finish freddi, riflessi perlati, shimmer che sembrano quasi ghiaccio sotto la luce. Il frosted makeup è tornato—non come throwback ironico, ma come trend pieno, già ovunque tra backstage, celebrity e . Il ritorno del frosted makeup: da relic Y2K a nuova ossessione (anche grazie a Zara Laon). Per anni è stato archiviato: troppo anni ’90, troppo early 2000s, troppo “vecchio beauty”. Poi il ciclo gira—e torna. Oggi il frost non è più quello pesante e compatto di una volta. È più leggero, più glossy, più stratificato. Labbra con riflessi perlati, occhi shimmer icy, pelle che cattura la luce senza sembrare carica.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Frosted makeup is back: labbra ghiacciate, occhi icy e glow anni 2000 (ma rifatto giusto)

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