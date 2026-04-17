Frosinone sequestrati 640kg di hashish da 3,5mln€ nascosti nel frigorifero arrestati mamma e i due figli pusher - VIDEO

A Patrica, in provincia di Frosinone, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 640 chili di hashish, valutati circa 3,5 milioni di euro. La scoperta è avvenuta grazie a un’indagine condotta dalla Squadra mobile di Roma, che ha trovato la droga nascosta all’interno di un frigorifero. Sono state arrestate una donna e due figli, ritenuti responsabili del traffico. Sul posto sono stati rinvenuti anche materiali utilizzati per il confezionamento delle dosi.

La scoperta è stata fatta a Patrica, in provincia di Frosinone, dalla Squadra mobile di Roma, che ha scovato un nascondiglio di droga e materiale di confezionamento per le dosi. I tre arrestati, tutti italiani e incensurati, sono ora detenuti tra Rebibbia e Regina Coeli In un locale di Patric.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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