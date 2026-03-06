Nonno pusher a Tor Bella Monaca | i panetti di hashish nascosti nel frigorifero di casa

Spacciava droga ad 83 anni. Un nonno pusher, che nascondeva il "fumo" da vendere al fresco, nel frigorifero di casa. A interrompere i suoi affari i carabinieri. La scoperta in via dell'Archeologia, nel cuore di Tor Bella Monaca. Qui i militari della caserma di via Parasacchi hanno infatti arrestato un romano di 83 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, sorpreso con un ingente quantitativo di droga. Nonostante l'età avanzata, l'uomo gestiva un vero e proprio deposito di stupefacenti: la perquisizione nella sua abitazione ha permesso di sequestrare circa 1,426 chili di hashish, suddivisi in panetti pronti per la distribuzione, parte dei quali sono stati rinvenuti occultati all'interno del frigorifero.