Frosinone sequestrati 600 chili di droga da 3 milioni e mezzo di euro | arrestati mamma e figli pusher

A Patrica, in provincia di Frosinone, la polizia ha sequestrato circa 600 chili di droga, valutata circa 3,5 milioni di euro. Durante le operazioni, sono stati arrestati una donna e due figli, ritenuti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. La scoperta è avvenuta in un nascondiglio nascosto nel territorio, e le autorità hanno proceduto con le misure cautelari nei confronti dei tre sospettati.

I poliziotti hanno scoperto un nascondiglio della droga a Patrica, in provincia di Forisnone. Hanno arrestato una mamma con due figli spacciatori. Sequestrati 600 chili di hashish da oltre 3,5 milioni di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Blitz anti droga a Picanello, sequestrati oltre 15 chili di droghe: arrestati due pusherA casa di uno spacciatore ventunenne i carabinieri hanno trovato 6,45 chilogrammi di marijuana, 5,13 chilogrammi di hashish, 2,64 chilogrammi di... Duro colpo alla criminalità nigeriana, sequestrati 13 chili di droga: arrestati due uomini e una donnaReggio Emilia, 10 febbraio 2026 – Duro colpo inferto dalla polizia di Stato alla criminalità organizzata nigeriana a Reggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Frosinone, sequestrati 600 chili di droga da 3 milioni e mezzo di euro: arrestati mamma e figli pusher; QUESTURA DI ROMA * : LA POLIZIA DI STATO ARRESTA TRE PERSONE A FROSINONE, SEQUESTRATI 600 CHILI DI HASHISH DAL VALORE DI 3,5 MILIONI DI EURO; Roma, nascondevano oltre 600 chili di hashish in casa: arrestati madre e due figli. In frigorifero trovati i panetti; Selvaggina ignota e depositi abusivi: chiuso ristorante, sequestrati 800 chili di cibo. Frosinone, sequestrati 600 chili di droga da 3 milioni e mezzo di euro: arrestati mamma e figli pusherI poliziotti hanno scoperto un nascondiglio della droga a Patrica, in provincia di Forisnone. Hanno arrestato una mamma con due figli spacciatori. Sequestrati 600 chili di hashish da oltre 3,5 milioni ... fanpage.it Patrica (Fr), sequestrati oltre 600 chili di hashish, arrestate tre personeL'operazione della Polizia di Stato. La droga avrebbe potuto fruttare oltre 3,5 milioni di euro. In carcere una donna 63enne e i suoi due figli ... rainews.it Buongiorno con la prima pagina di oggi #ciociariaoggi #stellantisgroup #Cassino #Frosinone #RegioneLazio #Frosinonecalcio #CiociariaOggi #montecassino facebook FROSINONE - Convegno sulla Mitigazione del Rischio Idrogeologico presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia Importante intervenire preventivamente rispetto alle criticità proprio al fine di evitare il verificarsi di eventi drammatici dal punto di vista idr x.com