Olbia 2026 | Convegno multidisciplinare affronta pedofilia tra prevenzione tutela e responsabilità sociale

Olbia si prepara ad aprire i lavori di un convegno dedicato alla pedofilia. La città sarda diventa il centro di un dibattito che coinvolge esperti di diverse discipline, tutti pronti a parlare di prevenzione, tutela e responsabilità sociale. L’evento si svolge in un momento in cui il tema è più che mai attuale e richiama l’attenzione di pubblico e istituzioni.

Olbia: Un Confronto Multidisciplinare sulla Pedofilia Accende il Dibattito. Olbia, Sardegna, si prepara ad ospitare un convegno di notevole importanza, focalizzato sull'analisi della pedofilia. L'evento, programmato per il 19 febbraio 2026, presso la suggestiva Basilica di San Simplicio, rappresenta un tentativo ambizioso di affrontare un tema complesso e delicato attraverso un approccio multidisciplinare. L'iniziativa è promossa dal Centro "Dimmi ti Ascolto", un'organizzazione che si pone come punto di riferimento nel sostegno alle vittime e nella prevenzione di abusi sui minori. L'idea di organizzare questo convegno nasce dalla consapevolezza di una crescente necessità di informazione e di un dibattito aperto su un fenomeno che, purtroppo, continua ad affliggere la società.

