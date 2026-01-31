Controlli straordinari in settimana | identificate 322 persone espulso un cittadino albanese

Nella settimana appena passata, le forze dell’ordine di Piacenza hanno intensificato i controlli nelle strade. Sono state identificate 322 persone e un cittadino albanese è stato espulso dal territorio italiano. I controlli sono stati eseguiti da otto pattuglie tra polizia, carabinieri e polizia locale, in operazioni congiunte in tutta la città.

Nella settimana appena trascorsa la Questura di Piacenza ha effettuato una serie di servizi di controlli straordinari congiunti con il reparto prevenzione crimine, polizia locale e carabinieri per un totale di otto pattuglie.Oltre ad alcuni esercizi pubblici controllati nella zona del centro sono.

