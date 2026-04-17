Frosinone esempio virtuoso nello sport scolastico | infrastrutture sopra la media nazionale
A Frosinone, il settore dello sport scolastico si distingue per l’elevata qualità delle infrastrutture, considerate superiori alla media nazionale. Il 64,5% dei giovani tra gli 11 e i 19 anni partecipa ad attività sportive fuori dall’orario scolastico, evidenziando una forte presenza di praticanti tra i ragazzi. Questi dati mostrano un interesse diffuso per l’attività fisica tra i giovani della zona.
Il 64,5% dei giovani tra gli 11 e i 19 anni pratica sport in orario extrascolastico, un dato positivo che conferma una crescente attenzione all’attività fisica. Tuttavia, dietro questa percentuale si nascondono forti disuguaglianze legate a genere, condizione socio-economica e cittadinanza.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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