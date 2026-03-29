Rifiuti elettronici aumenta la raccolta | Ferrara è sopra alla media nazionale I numeri

Nel 2025, la regione Emilia-Romagna ha raccolto oltre 32.500 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da ambiti domestici. Rispetto all’anno precedente, si è verificato un aumento dell’1,8%, segnando la prima crescita dopo una flessione registrata nel 2024. A Ferrara, i dati sulla raccolta sono superiori alla media nazionale.

Aumenta la raccolta di rifiuti elettronici. Nel 2025 la regione Emilia-Romagna ha raccolto 32.593 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) di provenienza domestica, registrando un incremento dell’1,8% rispetto al 2024 e invertendo la flessione dello scorso anno. La raccolta pro capite raggiunge 7,32 chili per abitante, un risultato superiore alla media italiana, pari a 6,22 kgab. Questo è quanto emerge dal Rapporto regionale del Centro di Coordinamento Raee. A distinguersi è la provincia di Bologna, che con 11,82 kgab registra il secondo miglior risultato a livello nazionale, grazie a quantitativi per abitante superiori alle rispettive medie italiane di tutte le tipologie di Raee. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Rifiuti elettronici, aumenta la raccolta: Ferrara è sopra alla media nazionale. I numeri Articoli correlati Studenti e religione: Ferrara sopra la media nazionale per rinunce all’IRC, trend in crescita su tutto il territorio.Uno studente su tre a Ferrara rinuncia all’ora di religione cattolica, un dato che riflette una tendenza nazionale in costante crescita e che apre un... Tassa rifiuti, a Perugia bollette sempre più care e sopra la media nazionale. Lo studio Uil dal 2020 al 2025Lo studio è stato condotto su un campione riferito ad un nucleo composto da 4 componenti, su una abitazione di 80 mq. Aggiornamenti e notizie su Rifiuti elettronici Temi più discussi: Rifiuti elettronici, aumenta la raccolta: Ferrara è sopra alla media nazionale. I numeri; Lazio, cresce la raccolta dei rifiuti elettronici; La raccolta di rifiuti elettronici in Friuli-Venezia Giulia rallenta nel 2025; La raccolta dei rifiuti elettronici cresce in Italia: oltre 100 tonnellate tra TV ed elettronica di consumo. RAEE, Siracusa è maglia nera in Sicilia: crolla la raccolta dei rifiuti elettronici nel 2025Con un drastico calo del 28,3% rispetto all'anno precedente e appena 1,98 kg pro capite raccolti, la provincia aretusea registra una delle performance peggiori d'Italia ... siracusanews.it Rifiuti elettronici, Salento guida la raccolta. Frigo e lavatrici ancora fuori dal sistemaIn Puglia trend in aumento, ma il dato pro capite resta sotto la media nazionale. Resta aperto il nodo dei grandi elettrodomestici che sfuggono alla filiera ufficiale ... lecceprima.it La Provincia Unica TV. . 220 dipendenti solo a Colico, il gruppo Seval, specializzato nella lavorazione e riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici, lavora a salvaguardare ulteriormente la sicurezza. In vista nuovi investimenti e open day per far conoscere l’azienda - facebook.com facebook #GoodNews #DoYouRAEE Rifiuti elettronici, Lombardia prima per raccolta RAEE anche nel 2025. Dato superiore alla media italiana Leggi di più nell'articolo @LNotizie x.com