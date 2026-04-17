Frigole il canale nel fango e nelle alghe | il grido d’aiuto dei pescatori

A Frigole, il canale si trova in condizioni precarie, ricoperto di fango e alghe. Nonostante il Comune abbia annunciato lo sblocco dei fondi il 27 marzo, i lavori di dragaggio non sono ancora iniziati. I pescatori del quartiere continuano a sollevare preoccupazioni sulla situazione, che limita la navigabilità e la pesca nelle acque interessate. La mancanza di interventi concreti alimenta le proteste di chi lavora quotidianamente in quell’area.

Nonostante i fondi siano stati sbloccati dal Comune lo scorso 27 marzo, il dragaggio del canale è ancora un miraggio.Il risultato? Un’imboccatura impraticabile che tiene in ostaggio oltre venti famiglie di pescatori, private del loro unico sostentamento. Non è solo un problema di fango, è.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Guerre e caro gasolio: il grido d’aiuto dei pescatori di San BenedettoLa comunità dei marittimi di San Benedetto si è riunita per onorare San Francesco da Paola, il proprio patrono, trasformando un momento di preghiera... Violenza a scuola: il grido d’aiuto dei giovani che ignora gli adultiLa violenza scolastica e il profondo bisogno di ascolto dei minori sono i temi centrali che hanno animato la chiusura del primo Festival dell'Ascolto. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Le marine leccesi allagate dopo l'ondata di maltempo: il Consorzio sotto accusa. Ex abitazione del custode di Frigole, via al restauro: oltre 200mila euro per il centro tartarugheApprovata la nuova determina: intervento completo sull’ex abitazione del custode delle idrovore, tra restauro conservativo, allacci e varianti tecnic ... leccesette.it Lecce, crisi della piccola pesca: è scontro Scorrano-RotundoIl canale di Frigole inagibile, la darsena di San Cataldo impraticabile e oltre venti famiglie di pescatori senza reddito. All’allarme lanciato dal consigliere del Pd, Antonio Rotundo, replica con ... lagazzettadelmezzogiorno.it