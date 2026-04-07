La comunità di pescatori di San Benedetto si è radunata per celebrare il proprio patrono, San Francesco da Paola, trasformando l’evento religioso in un momento di denuncia delle difficoltà economiche e dei conflitti internazionali che colpiscono il settore. La situazione del caro gasolio e le conseguenze delle tensioni globali hanno portato i marittimi a chiedere attenzione e interventi concreti. La cerimonia si è svolta in un clima di solidarietà tra i presenti.

La comunità dei marittimi di San Benedetto si è riunita per onorare San Francesco da Paola, il proprio patrono, trasformando un momento di preghiera in un appello concreto contro le difficoltà economiche e i conflitti internazionali. L’evento ha l’assemblea dei pescatori trovarsi presso il giardino dell’Associazione pescatori sambenedettesi. In questa cornice, il vescovo Gianpiero Palmieri ha guidato la funzione religiosa, supportato dal vicario generale don Patrizio Spina, da monsignor Federico Pompei e da don Giuseppe Giudici, che ricopre il ruolo di direttore dell’ufficio diocesano per l’Apostolato del mare. Accanto alle famiglie della marineria locale, hanno preso parte ai festeggiamenti anche i rappresentanti dell’Anmi e diverse figure istituzionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerre e caro gasolio: il grido d’aiuto dei pescatori di San Benedetto

Il caro-gasolio affonda i pescatori: "Abbiamo carburante per 14 giorni, poi saremo costretti a fermarci""Abbiamo carburante sufficiente per un paio di settimane, poi dovremo fermarci e rimanere in porto".

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