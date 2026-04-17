Freccia del Brabante femminile 2026 | Gery vince di forza allo sprint podio per Silvia Persico

Nell’edizione 2026 della Freccia del Brabante femminile, si è decisa in volata. La francese Celia Gery, atleta della squadra FDJ United – SUEZ, ha vinto la corsa di 125,7 chilometri, che è partita da Lennik e si è conclusa ad Overijse. Sul podio, anche Silvia Persico, che ha concluso la gara tra le prime posizioni. La competizione ha visto la partecipazione di numerose atlete di alto livello.

Si risolve in volata l’edizione 2026 della Freccia del Brabante femminile. La giovane francese Celia Gery della FDJ United – SUEZ conquista l’undicesima edizione della corsa in linea con partenza da Lennik e arrivo ad Overijse dopo 125,7 chilometri. L’Italia può festeggiare il gradino più basso del podio con Silvia Persico. Nel finale, dopo che il gruppo ha recuperato l’azione delle battistrada, la giovane francese, alla prima vittoria da professionista, lancia la sua inesorabile progressione e resiste al tentativo di prepotente ritorno operato dall’olandese Mischa Bredewold del Team SD Worx – Protime. L’atleta della UAE Team ADQ si gioca le proprie carte, ma non riesce ad entrare in corsa per il bottino pieno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Freccia del Brabante femminile 2026: Gery vince di forza allo sprint, podio per Silvia Persico Notizie correlate Freccia del Brabante femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Silvia Persico punta al bisDopo le fatiche della Parigi-Roubaix, le grandi interpreti delle classiche tornano a darsi in battaglia in Belgio. Freccia del Brabante femminile 2026, l’Italia va a caccia il quarto successo consecutivoAnche il calendario del ciclismo femminile entra nel periodo delle classiche delle Ardenne e domani sarà in programma l’undicesima edizione della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Freccia del Brabante 2026: Kopecky favorita tra le donne, Tibor Del Grosso tra gli uomini; Freccia del Brabante femminile 2026, l’Italia cerca il quarto successo consecutivo; Freccia del Brabante femminile 2026: in palio il quarto titolo di fila per l’Italia; Ciclismo, Freccia del Brabante 2026: l’analisi dei 19 muri da Lennik a Overijse. FRECCIA DEL BRAMANTE WOMEN. GERY APRE LA CAMPAGNA DELLE ARDENNE, 3° PERSICOE' una stagione incredibile per il team Fdj United Suex che continua a lasciare il segno nelle classiche del panorama femminile Dopo il Giro delle Fiandre firmato da Demi Vollering e la Parigi Roubaix ... tuttobiciweb.it Freccia del Brabante femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Silvia Persico punta al bisDopo le fatiche della Parigi-Roubaix, le grandi interpreti delle classiche tornano a darsi in battaglia in Belgio. Oggi, venerdì 17 aprile, si correrà ... oasport.it Si corre oggi in Belgio la Freccia del Brabante, gara che tradizionalmente si colloca tra le classiche del pavé e le Ardenne. facebook La Freccia del Brabante apre un weekend di grande ciclismo: 163 km da Beersel a Overijse Non perderti nemmeno un minuto di corsa: dalle 15:15 seguila su Eurosport, Discovery+ e HBO Max #Ciclismo #Cycling #Brabante x.com