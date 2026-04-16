Domani si terrà l’undicesima edizione della Freccia del Brabante femminile 2026, una delle classiche del ciclismo femminile nelle Ardenne. La competizione si inserisce nel calendario della stagione, che comprende anche le corse tradizionali di questo periodo. L’Italia cerca di ottenere il quarto successo consecutivo in questa gara, che si svolge nel cuore del Belgio. La gara coinvolge diverse squadre e atlete provenienti da varie nazioni.

Anche il calendario del ciclismo femminile entra nel periodo delle classiche delle Ardenne e domani sarà in programma l’undicesima edizione della Freccia del Brabante. Saranno poco più di centoventicinque chilometri con partenza da Lennik ed arrivo a Overijse, con l’ultimo strappo finale proprio a S-Bocht Overijse, che sarà il trampolino di lancio verso il traguardo finale. Saranno diciannove in totale i muri che le cicliste dovranno affrontare su percorso che entrerà davvero nel vivo dopo una sessantina di chilometri, quando comincerà il circuito che verrà ripetuto per tre volte. Ci saranno gli strappi di Hertstraat, Moskesstraat e quelli finali di Holstheide e S-Bocht Overijse, che verranno addirittura scalati per quattro volte durante la corsa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Freccia del Brabante femminile 2026, l’Italia va a caccia il quarto successo consecutivo

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