Freccia del Brabante 2026 vince la sorpresa Foldager Battuti Quinten Hermans e Benoit Cosnefroy

La Freccia del Brabante 2026 si è conclusa con la vittoria di Anders Foldager, che ha battuto Quinten Hermans e Benoit Cosnefroy. La corsa, che anticipa il Trittico delle Ardenne, si è svolta il 17 aprile 2026, coinvolgendo numerosi corridori di alto livello. Foldager, considerato una sorpresa, ha conquistato il successo in una gara combattuta e ricca di emozioni.

Roma, 17 aprile 2026 - Non siamo ancora nel Trittico, ma l'avventura stagionale nelle Ardenne prende di fatto inizio dalla Freccia del Brabante 2026: a vincere è Anders Foldager, non proprio il favorito numero uno. Battuti Quinten Hermans e Benoit Cosnefroy. La gara. Basti pensare al podio dell'anno scorso: terzo Antonio Morgado, di recente scudiero di Tadej Pogacar alla Parigi-Roubaix 2026 (pur senza apportare un grande aiuto alla causa), secondo Wout Van Aert, non esattamente una novità prima appunto del grande recente riscatto all' Inferno del Nord, e primo Remco Evenepoel, all'epoca ancora uomo di punta nelle Classiche per la sua ormai ex Soudal Quick-Step prima del passaggio all'attuale Red Bull-Bora-Hansgrohe.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Freccia del Brabante 2026, vince la sorpresa Foldager. Battuti Quinten Hermans e Benoit Cosnefroy Notizie correlate Leggi anche: Freccia del Brabante 2026: vince il danese Anders Foldager in uno sprint ristretto Leggi anche: LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: trionfa in volata Anders Foldager. Zambanini è il migliore degli italiani Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: È la Brabante dei giovani: Grégoire, Del Grosso e Agostinacchio si sfidano. La guida completa; Freccia del Brabante 2026: Kopecky favorita tra le donne, Tibor Del Grosso tra gli uomini; Freccia del Brabante 2026, la startlist definitiva; Freccia del Brabante 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Diversi italiani puntano al colpaccio. LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: trionfa in volata Anders Foldager. Zambanini è il migliore degli italianiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:23 Termina qui la DIRETTA LIVE della Freccia del Brabante. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Freccia del Brabante 2026, vince la sorpresa Foldager. Battuti Quinten Hermans e Benoit CosnefroyIl danese si aggiudica l'anteprima del Trittico delle Ardenne. Domenica sono pronto a ricambiare il favore a Schmid. Agostinacchio debutta tra i professionisti, ma senza concludere la gara ... sport.quotidiano.net La giovane francese Celia Gery della FDJ United – SUEZ conquista l’undicesima edizione della Freccia del Brabante femminile. La corsa si decide nel finale. Dopo che il gruppo ha recuperato l’azione delle battistrada, la giovane francese Celia Gery, della FD - facebook.com facebook UAE Team Emirates – XRG, Tim Wellens torna a correre alla Freccia del Brabante: “Ho perso un po’ di condizione” x.com