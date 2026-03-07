Strade Bianche 2026 oggi | orari tv percorso favoriti Primo assolo di Tadej Pogacar?

Oggi si corre la 20ª edizione della Strade Bianche, una delle gare più attese della stagione ciclistica. La corsa si svolge su un percorso caratterizzato da strade sterrate e salite, con orari di partenza e dettagli sulla copertura televisiva disponibili. Tra i favoriti ci sono alcuni atleti noti, mentre si discute se Tadej Pogacar possa tentare un primo assolo.

Edizione numero 20 per la Strade Bianche che sarà sicuramente l’appuntamento più importante di questa prima parte di stagione. Una classica che ha tutti gli aspetti di una Monumento: dalla startlist, al percorso, passando per lo scenario splendido. Andiamo a scoprirla nel dettaglio. Come vedere le Strade Bianche in tv? La diretta tv sarà visibile in chiaro su Rai 2 a partire dalle 14.00. Lo streaming sarà visibile su Rai Play dalle ore 14.00, Discovery Plus, DAZN, Eurosport 2, HBO MAX dalle ore 14.15. OA Sport vi offrirà come sempre la DIRETTA LIVE testuale per non perdere neanche un minuto della corsa. Il tracciato, rispetto all’edizione precedente, subisce, pur nel rispetto della tradizione, qualche leggera modifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

Strade Bianche 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Tadej Pogacar imbattibile?Edizione numero 20 per la Strade Bianche che sarà sicuramente l’appuntamento più importante di questa prima parte di stagione.

