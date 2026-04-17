fratelli di crozza trump tra delirio di onnipotenza e investitura divina

Maurizio Crozza interpreta un personaggio ispirato a Donald Trump, in una performance che combina satira e spettacolo. La scena si concentra su un'immaginaria figura politica, con battute e riferimenti che evidenziano atteggiamenti di eccessiva fiducia in sé stessa e un senso di invincibilità. La rappresentazione mette in luce atteggiamenti e comportamenti spesso associati alla figura pubblica, senza tuttavia entrare nel dettaglio di eventi o dinamiche specifiche.

Maurizio Crozza veste i panni di Donald Trump in una rilettura visionaria e sopra le righe del leader americano Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di Donald Trump in una rilett.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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