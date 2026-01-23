Trump è in un pericoloso delirio di onnipotenza Ma i commenti di Meloni sono vaghi e contraddittori

L’analisi delle dichiarazioni di Meloni sul ruolo dell’Italia in ambito internazionale evidenzia un approccio prudente e articolato. Mentre Trump manifesta un comportamento rischioso e autoreferenziale, le parole del presidente del Consiglio risultano vaghe e contraddittorie. La posizione ufficiale si concentra sulla difesa dei principi di non intervento militare, pur riconoscendo la necessità di azioni difensive in situazioni di minaccia, come il narcotraffico e gli attacchi ibridi.

di Rosario Russo* Presidente Meloni, 3 gennaio 2025: “Coerentemente con la storica posizione dell’Italia, il governo reputa che l’azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere fine ai regimi totalitari, ma considera al contempo giustificato un intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza, come nel caso di entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico”. In poche righe un discorso tanto poliedrico quanto vago e contraddittorio. Azione militare esterna illegittima? Ma. azione difensiva giustificata? Tutto e il contrario di tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Meloni: “Sul Board of Peace serve tempo, ci sono incompatibilità con la Costituzione. Con Trump abbasso i toni ma non sono remissiva”Il governo italiano ha chiarito che l’Italia non può partecipare al Board of Peace per Gaza, organizzazione internazionale guidata dagli Stati Uniti e alternativa all’ONU, a causa di incompatibilità con la Costituzione.

