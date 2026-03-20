Fratelli di Crozza Tajani e il voto Sì come protezione dai pericoli giudiziari
Maurizio Crozza interpreta nuovamente Antonio Tajani, che in un discorso pubblicamente dichiarato paragona il voto
Maurizio Crozza torna nei panni di Antonio Tajani che paragona il Sì a una protezione dai pericoli giudiziari Nella nuova puntata di stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni di Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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