Maurizio Crozza torna nei panni del ministro Antonio Tajani che, convinto che la parola "basta" possa fermare i conflitti internazionali Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Cr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Tajani e il "Basta" che dovrebbe fermare i conflitti nel mondo

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