Fratelli di Crozza Meloni euforica dopo gli attacchi di Trump

Durante uno spettacolo, il comico Maurizio Crozza ha messo in scena una parodia della premier, rappresentandola mentre manifestava un entusiasmo inatteso in seguito a dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti. La scena ha suscitato reazioni tra il pubblico, mentre sui social si sono moltiplicate le discussioni sull'interpretazione dell'episodio. La rappresentazione ha coinvolto anche altri personaggi politici, inseriti in un contesto di satira politica.

Maurizio Crozza porta in scena la premier Giorgia Meloni alle prese con un’imprevista euforia politica Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza porta in scena la premier Giorgia Meloni alle prese.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Meloni euforica dopo gli attacchi di Trump CROZZA IMITA TRUMP Notizie correlate Fratelli di Crozza, Giorgia Meloni sbotta dopo il ReferendumMaurizio Crozza torna a vestire i panni della premier Giorgia Meloni alle prese con un momento di forte nervosismo politico dopo la sconfitta del... Da Meloni a Salvini, la politica italiana difende il pontefice dopo gli attacchi di TrumpHanno destato clamore le parole che Donald Trump ha rivolto a Papa leone, che oggi inizia il suo viaggio apostolico che lo vedrà toccare diversi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fratelli di Crozza | Puntata 10 aprile 2026; Fratelli di Crozza | Puntate | TV | Video | Streaming; Fratelli di Crozza: domani in prima serata torna lo show dall’ironia tagliente di Maurizio Crozza -; Ascolti tv ieri sera 10 aprile, De Martino vola con lo speciale di 'Affari Tuoi': i dati. Fratelli di Crozza stasera su Nove: anticipazioni e personaggi del 17 aprileMaurizio Crozza torna stasera 17 aprile alle 21:30 anche in streaming su discovery+. Tra le maschere inedite di questa stagione e i grandi ritorni, ecco cosa aspettarsi dallo show satirico. movieplayer.it Crozza/Meloni, la furia della premier contro Pagnoncelli: Testa de rapa…Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima ... msn.com Fratelli di Crozza. . Crozza Piantedosi su Claudia Conte: "Mia moglie con quel "curriculum" dirigeva la Squadra Mobile" #fratellidicrozza #crozza #nove #satira #comedy #perte facebook