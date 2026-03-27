Fratelli di Crozza Giorgia Meloni sbotta dopo il Referendum

Durante un intervento, la premier ha espresso sconcerto riguardo al risultato del referendum, commentando con toni duri. La sua dichiarazione è stata diffusa attraverso fonti ufficiali e ha generato reazioni da parte di vari esponenti politici. La questione è stata discussa anche in ambienti istituzionali, con dichiarazioni che ribadiscono la posizione dell’amministrazione. Si attendono ulteriori sviluppi e dichiarazioni ufficiali.

Maurizio Crozza torna a vestire i panni della premier Giorgia Meloni alle prese con un momento di forte nervosismo politico dopo la sconfitta del “Sì” all’ultimo referendum Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Giorgia Meloni sbotta dopo il Referendum Articoli correlati Fratelli di Crozza, Giorgia Meloni diventa “Giorgia Pitony”In attesa della nuova stagione di ‘ Fratelli di Crozza ‘, a partire da venerdì 6 marzo, ogni venerdì sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio... Fratelli di Crozza, Giorgia Meloni e i suoi metodi moderni per avvicinare i giovaniMaurizio Crozza torna nei panni di Giorgia Meloni che, per far passare il messaggio del Sì, prova a catturare l'attenzione dei giovani con... Altri aggiornamenti su Fratelli di Crozza Giorgia Meloni... Temi più discussi: Fratelli di Crozza | Puntata 20 marzo 2026; Fratelli di Crozza stasera su Nove: anticipazioni e personaggi del 20 marzo; Mattia, dalla politica alla caricatura: Crozza chiude il cerchio; Crozza punge: Meloni vuole i giovani follower, non elettori. Fratelli di Crozza, .la diretta del 20 marzo: tutte le imitazioni, dal ritorno di Antonio Razzi al deputato Aldo MattiaFratelli di Crozza diretta 20 marzo. Maurizio Crozza, durante la puntata, parla, con imitazioni e monologhi, dei temi di attualità. maridacaterini.it Ho fatto un video sul Referendum di 14 minuti, poi arriva sta Bartolozzi e mi oscura completamente, Crozza trasforma Meloni in strega cattiva alle prese con mele al ...Il comico interpreta la premier alle prese con il suo video oscurato dalla vicenda della capa di gabinetto di Nordio ... ilfattoquotidiano.it Il taglio delle accise, o quello che ne capite #FratelliDiCrozza - venerdì in prima serata sul @nove - facebook.com facebook E ci risiamo. #CrozzaUrso #FratelliDiCrozza x.com