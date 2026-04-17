Franco Mirabelli e la Sla | Finché potrò lavorare e incontrare persone la vita avrà un senso

Un uomo affetto dalla Sla ha dichiarato di sentirsi ancora utile e di trovare significato nella possibilità di lavorare e incontrare altre persone. La sua testimonianza sottolinea la volontà di mantenere un senso di normalità e di presenza attiva, nonostante le difficoltà legate alla malattia. La sua prospettiva si basa sulla convinzione che l’impegno e le relazioni contribuiscano a dare valore alla vita quotidiana.

“Finché potrò lavorare e incontrare persone penso che la vita abbia un senso. Posso essere utile”. La Sla è riuscita (forse, non del tutto) a togliere il senatore Franco Mirabelli dalla politica (non può votare, mentre continua a presentare interrogazioni e progetti di legge grazie al gruppo dem), ma di certo non ha tolto la politica dal senatore Franco Mirabelli. Sessantasei anni, vicecapogruppo Pd in Senato, una vita al servizio della res publica e sempre a sinistra (è stato anche segretario provinciale a Milano dei Ds fino alla nascita del Pd). In campo fino a quella data spartiacque che è stata il giorno della diagnosi, pochi mesi dopo la caduta del governo Draghi nel 2022.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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