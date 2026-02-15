Roberto Saviano critica Beppe Marotta e l’Inter, affermando che la loro presenza nel calcio italiano crea l’impressione che i campionati siano truccati. Saviano sostiene che finché Marotta continuerà a lavorare nel settore, questa percezione resterà. La sua dichiarazione ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, che temono un'influenza negativa sulla credibilità del calcio nazionale. Recentemente, Saviano ha pubblicato un post su Facebook in cui mette in discussione l’imparzialità delle competizioni calcistiche.

L’attacco Facebook di Saviano a Marotta e all’Inter lo trovate qui. Lo status è corredato da una serie di foto con scritte, sempre sul suo profilo social. Eccole: La frase scritta su una foto di Beppe Marotta, presidente dell’Inter: «Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati». “La rabbia di Chiellini ieri sera sembra il sentimento di chi sa come funziona le cose con Marotta. Il campionato italiano oggi è falsato e pure se dovesse vincerlo l’Inter non varrebbe nulla». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Saviano attacca Marotta: “Finché avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati”

