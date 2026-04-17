Un uomo afferma che, finché sarà in grado di lavorare e incontrare persone, sentirà che la sua vita ha un senso. La sua testimonianza riguarda una malattia neurodegenerativa e il desiderio di mantenere un legame con il mondo esterno attraverso le attività quotidiane. La sua volontà di essere utile e di continuare a vivere con dignità emerge come elemento centrale delle sue parole.

“Finché potrò lavorare e incontrare persone penso che la vita abbia un senso. Posso essere utile”. La Sla è riuscita (forse, non del tutto) a togliere il senatore Franco Mirabelli dalla politica (non può votare, mentre continua a presentare interrogazioni e progetti di legge grazie al gruppo dem), ma di certo non ha tolto la politica dal senatore Franco Mirabelli. Sessantasei anni, vicecapogruppo Pd in Senato, una vita al servizio della res publica e sempre a sinistra (è stato anche segretario provinciale a Milano dei Ds fino alla nascita del Pd). In campo fino a quella data spartiacque che è stata il giorno della diagnosi, pochi mesi dopo la caduta del governo Draghi nel 2022.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Franco Mirabelli e la Sla: “Finché potrò lavorare e incontrare persone la vità avrà un senso”

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