Pietrelcina FdI Sannio | Partito Mastella tifa contro territorio su legge speciale Bene emendamento Rubano

A Pietrelcina, il partito di Fratelli d’Italia critica il comportamento di Mastella, accusandolo di tifare contro il territorio sulla legge speciale. Il coordinamento provinciale di Noi di Centro, infatti, ha commentato con sconcerto un passaggio parlamentare, accusando il centrodestra e il Governo di strumentalizzare la vicenda delle risorse destinate alla città. La polemica si accende mentre si discute di un emendamento approvato, considerato positivo, ma che ora diventa oggetto di attacchi politici.

Tempo di lettura: 2 minuti “Apprendiamo con sconcerto l’ennesima nota del coordinamento provinciale di Noi di Centro che tenta di fare sciacallaggio politico su una vicenda seria come quella delle risorse della cosiddetta Legge speciale destinate a Pietrelcina, strumentalizzando un normale passaggio parlamentare al solo scopo di attaccare il centrodestra e il Governo nazionale”. Lo dichiara il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio. “Ci chiediamo se per il partito di Mastella sia importante che i finanziamenti arrivino ai territori oppure se l’obiettivo sia, al contrario, quello di sperare che non arrivino, pur di costruire una polemica politica campata in aria contro i parlamentari sanniti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La scuola nel Sannio è al centro di un confronto tra le forze politiche locali.

