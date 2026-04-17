Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi per la domenica musicale a Villa De Claricini

Domenica 19 aprile alle 17.30 si terrà un concerto a Villa de Claricini Dornpacher, situata a Bottenicco di Moimacco. Il duo pianistico composto da Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi si esibirà in una performance che metterà in evidenza le loro capacità tecniche e musicali. L’evento fa parte della rassegna musicale denominata “domenica musicale” e prevede l’esecuzione di brani al pianoforte.

Si esibiranno domenica 19 aprile alle 17.30 a Villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco, in un concerto che metterà in luce le loro notevoli doti virtuosistiche: Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi sono il duo pianistico protagonista del nuovo appuntamento musicale.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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