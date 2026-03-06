Carta docente fondi anche alle scuole Chi decide cosa acquistare c’è una somma per singolo docente? Il punto

Durante un incontro online del 5 marzo 2026, Andrea Carlino ha intervistato Chiara Cozzetto di Anief, discutendo delle risorse della carta docente destinate alle scuole. Si è parlato di come vengono gestiti i fondi e se esista una somma specifica per ogni docente. La discussione ha anche riguardato chi decide cosa acquistare con questi finanziamenti.

Nell'incontro on line del 5 marzo 2026 con gli utenti di OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), la sindacalista ha affrontato la questione relativa all’utilizzo delle risorse destinate alle scuole per la formazione e la dotazione tecnologica dei docenti. Si tratta di una somma aggiuntiva rispetto alla Car individuale di 383 euro che sarà accreditata lunedì 9 marzo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Carta docente 2025/26, 383 euro la cifra per docente. Alle scuole 281 milioni per aggiornamento, libri, tablet

Carta docente “alleggerita” e nuovi fondi alle scuole, i DSGA: cresce il carico sulle segreterieLa riforma della Carta docente annunciata dal Ministro, che prevede la riduzione dell’importo diretto ai docenti e l’istituzione di un fondo...

