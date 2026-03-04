Scambio culturale tra Italia e Regno Unito | delegazione britannica all’istituto Masci di Francavilla

All’istituto comprensivo Masci di Francavilla al Mare, da lunedì, è arrivata una delegazione di studenti e docenti provenienti dal Regno Unito. La visita durerà una settimana e prevede attività di scambio culturale, studio e confronto tra le due scuole. Durante questo periodo, i partecipanti si incontreranno per condividere esperienze e approfondire le differenze e le somiglianze tra le rispettive realtà scolastiche.

Per il secondo anno la scuola partecipa al progetto “Turing Scheme”: una settimana tra lezioni, workshop e visite sul territorio Una settimana di scambi culturali, studio e confronto internazionale all’istituto comprensivo Masci di Francavilla al Mare, che da lunedì ospita una delegazione di studenti e docenti provenienti dal Regno Unito. La visita rientra nel progetto “Turing Scheme”, programma di mobilità internazionale che favorisce gli scambi tra scuole e istituzioni educative di diversi Paesi. Durante la settimana gli studenti italiani e britannici parteciperanno a diverse attività condivise tra banchi e territorio. Il programma prevede workshop linguistici, momenti di didattica comune e visite culturali per conoscere più da vicino il patrimonio locale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Chi è Kate Middleton, principessa del Galles, futura regina britannica, amatissima da tutto il popolo del Regno UnitoCatherine Elizabeth Middleton, meglio conosciuta come Kate Middleton, è oggi una delle figure più iconiche della famiglia reale britannica. Regno Unito, torna Erasmus+: dal 2027 gli studenti potranno partecipare al programma di scambio UeDopo cinque anni di assenza dovuti alla Brexit, il Regno Unito rientrerà in Erasmus+, permettendo scambi accademici e culturali con l'Europa. Tutti gli aggiornamenti su Regno Unito. Discussioni sull' argomento Restituzione dei beni culturali in Europa: dalla proprietà alla responsabilità tra Italia, Unione europea, Francia, Germania e Regno Unito; Pizzoferrato protagonista al Saint David’s Day a Roma: rafforzato il ponte culturale con il Galles nel segno del gemellaggio con Talgarth. Restituzione dei beni culturali in Europa: dalla proprietà alla responsabilità tra Italia, Unione europea, Francia, Germania e Regno UnitoL'evoluzione della restituzione dei beni culturali nel quadro italiano ed europeo, con approfondimento comparato su Francia, Germania e Regno Unito ... filodiritto.com Regno Unito, torna Erasmus+: dal 2027 gli studenti potranno partecipare al programma di scambio UeDopo ben cinque anni di assenza, il Regno Unito tornerà a partecipare al programma Erasmus+ a partire dal 2027. L'uscita dal programma era stata infatti una conseguenza diretta della Brexit, che aveva ... fanpage.it Israele bombarda ancora il Libano, Trump si lamenta di Spagna e Regno Unito, voci sulla nuova Guida suprema iraniana Segui minuto per minuto le notizie sull'attacco all'Iran nella maratona di Rainews.it facebook Guerra in Iran, Trump critica Spagna e Regno Unito x.com