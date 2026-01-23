Maltempo 100 milioni di euro stanziati dalla Baps per famiglie e imprese colpite

In risposta ai danni causati dal ciclone 'Harry' in Sicilia orientale, la Baps ha stanziato 100 milioni di euro per sostenere famiglie e imprese colpite. Questo intervento mira a fornire aiuti concreti e tempestivi, contribuendo alla ripresa delle aree interessate dall’evento meteorologico eccezionale. Le misure prevedono supporti mirati per favorire il ripristino e la stabilità delle comunità coinvolte.

A seguito dei gravi danni provocati dal ciclone 'Harry', che tra il 19 e il 20 gennaio ha interessato ampie aree della Sicilia orientale, Baps ha attivato un insieme di misure straordinarie a favore di famiglie e imprese colpite dall’evento meteorologico eccezionale. Nello specifico, illustra una.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Gli aiuti della Camera di commercio. Stanziati 4 milioni per le impreseLa Camera di commercio di Ferrara Ravenna ha approvato all’unanimità un piano di investimenti di 4 milioni di euro, focalizzato su ecosistemi imprenditoriali collaborativi, innovazione, mercati internazionali, accesso al credito, turismo, giovani e infrastrutture, per sostenere lo sviluppo socio-economico dei territori.

Argomenti discussi: Banco di Sardegna stanzia 100 milioni per famiglie e imprese colpite dal maltempo; Alluvioni: Gruppo BPER stanzia 100 milioni in Calabria, Sicilia e Sardegna a favore di famiglie e imprese; Maltempo Sicilia, inizia la conta dei danni: serviranno 100 milioni; Maltempo in Sicilia, dichiarato lo stato di emergenza. Stanziati i primi 70 milioni per le urgenze.

Maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna: BPER stanzia 300 milioni per famiglie e impreseIl Gruppo BPER ha annunciato uno stanziamento complessivo di 300 milioni di euro a sostegno di famiglie e imprese colpite dal maltempo in Calabria, ... wesud.it

Alluvioni: Gruppo BPER stanzia 100 milioni in Calabria, Sicilia e Sardegna a favore di famiglie e imprese(Teleborsa) - Il Gruppo BPER ha stanziato un plafond di 300 milioni di euro a sostegno di famiglie e imprese che hanno subito in questi giorni gravi disagi dovuti dal maltempo (BPER Banca stanzia in f ... finanza.repubblica.it

REGIONE SICILIANA. SCHIFANI: “PRONTI I PRIMI 70 MILIONI PER L’EMERGENZA MALTEMPO” La Regione Siciliana ha già stanziato 70 milioni di euro per far fronte ai gravi danni provocati dal recente maltempo che ha colpito l’Isola. A garantirlo è il presid facebook

++ Maltempo in Sicilia, prima stima danni è di 740 milioni di euro ++ x.com