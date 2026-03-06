Sicilia | 12 milioni per il solare prestito a tasso zero

La Regione Siciliana ha approvato un nuovo piano di incentivi per l’energia solare domestica, destinando 12 milioni di euro a finanziamenti a tasso zero. I fondi copriranno interamente i costi di installazione delle pannellature solari nelle abitazioni private. La misura mira a promuovere l’uso di energia rinnovabile nella regione.

La Regione Siciliana ha approvato la base giuridica per un nuovo piano di incentivi dedicati all'energia solare domestica, stanziando 12 milioni di euro per finanziamenti a tasso zero che copriranno l'intera spesa di installazione. Questa misura, formalizzata con la delibera n. 89 del 4 marzo 2026, mira a combattere la povertà energetica sostenendo famiglie residenti nell'isola attraverso l'autoconsumo e l'installazione di sistemi di accumulo. L'iniziativa prevede contributi fino al 100% delle spese ammissibili, con massimali che variano in base alla potenza dell'impianto, partendo da 15.400 euro per le installazioni più piccole fino a quasi 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu

