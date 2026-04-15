Comunità Montana del Fortore | approvata la strategia territoriale SNAI

È stato approvato il nuovo piano strategico territoriale della Comunità Montana del Fortore, inserito nella SNAI. L’iter ha portato alla definizione di una strategia condivisa per lo sviluppo locale, con obiettivi specifici e interventi programmati. La delibera è stata approvata dal consiglio territoriale, con il coinvolgimento di rappresentanti di enti pubblici e soggetti privati. Il documento disciplina le azioni future per l’area interna del Fortore.

Tempo di lettura: 2 minuti Importantissimo traguardo per l’area Interna della Comunità Montana del Fortore Beneventano: la Strategia territoriale SNAI è stata approvata dalla Cabina di Regia convocata a Roma dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti risultando la prima in Campania e tra le prime in Italia a conseguire tale esito. Con nota ufficiale del 30 marzo scorso, il DipCoe aveva già comunicato che, a seguito delle verifiche svolte con il coinvolgimento dei Ministeri competenti, l’istruttoria era conclusa favorevolmente e la Strategia sarebbe stata sottoposta all’approvazione della Cabina di Regia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comunità Montana del Fortore: approvata la strategia territoriale SNAI Finanziamento strade rurali, la soddisfazione del presidente della Comunità Montana del FortoreTempo di lettura: 2 minutiLa Regione Campania ha pubblicato le graduatorie per il finanziamento di reti viarie in aree rurali per 60 Comuni. Comunità Montana del Fortore: approvato il conto consuntivoTempo di lettura: < 1 minutoIeri, presso la sede della Comunità Montana del Fortore, si è svolta una seduta del Consiglio Generale con la... Si parla di: Bilancio comunale: debito in aumento, comunità in attesa. Comunità Montana del Fortore, via libera al consuntivo 2025: strategie per i comuni montani e focus sulla SNAIIeri, presso la sede della Comunità Montana del Fortore, si è svolta una seduta del Consiglio Generale con la partecipazione di 11 consiglieri presenti e 3 assenti giustificati. Nel corso dell’incontr ... ntr24.tv Comunità Montana del Fortore dona albero di Natale alla Croce RossaAnche quest'anno il calore delle festevità natalizie si unisce a un importante gesto di solidarietà grazie all'impegno della Comunità Montana del Fortore che ha donato un maestoso albero di Natale ... ilmattino.it