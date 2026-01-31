Aree interne svolta nella governance SNAI | Spina nel Comitato di indirizzo regionale
A Napoli si apre una nuova fase nella gestione delle strategie territoriali. La Giunta regionale ha approvato una delibera che punta a cambiare passo, rendendo più concreta la governance delle aree interne. Ora si cerca di uscire dalla logica dei tavoli di confronto vuoti e di rafforzare il ruolo dei territori nelle decisioni, con l’obiettivo di rendere più efficace l’intervento pubblico.
Tempo di lettura: 3 minuti “La Delibera approvata dalla Giunta Regionale della Campania il 29 gennaio scorso, relativa alla Governance delle Strategie territoriali per le Aree Interne, segna finalmente una chiara inversione di tendenza rispetto al solito proliferare di tavoli di confronto spesso privi di reale capacità decisionale e di un effettivo radicamento nei territori”. Lo afferma il presidente della Comunità Montana del Fortore Zaccaria Spina, che entrerà a far parte del Comitato di indirizzo presieduto dallo stesso Presidente della Regione Roberto Fico, come referente della SNAI Fortore Beneventano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Aree Interne
Giunta regionale, Aree interne al centro dell’agenda: nuova governance per lo sviluppo dei territori
Questa mattina a Palazzo Santa Lucia, la Giunta della Regione Campania si è riunita per discutere di vari temi.
Cos’ha deciso la Regione sulle aree interne della Campania: chi farà parte del Comitato di indirizzo politico
La Regione Campania ha deciso di istituire un Comitato di indirizzo politico dedicato alle aree interne.
Ultime notizie su Aree Interne
Argomenti discussi: Dal Castello di Alboino alla Fontana di Gallipoli: 20 nuovi Luoghi del Cuore; Blockchain e token: nuove economie per le comunità montane; Fare scuola nelle Aree Interne d’Italia. Giovedì 29 gennaio interessante incontro presso l’Istituto Comprensivo di Colli a Volturno.; Caltagirone, nuova vita per la torre San Gregorio: al via la ristrutturazione.
Territori in bilico – Aree interne, un segnale (atteso) dalla Campania: ora i fattiCon l’istituzione del Comitato di indirizzo per le Aree interne e la designazione dell’Autorità Responsabile regionale (ARAI), la Giunta della Regione Campania guidata dal presidente Roberto Fico comp ... ntr24.tv
Aree interne, nasce il Comitato regionale di indirizzo. Fico: nuovo modello di governanceLa Giunta regionale della Campania come annunciato dal presidente Roberto Fico in campagna elettorale, mette al centro della propria azione le Aree interne, approvando un provvedimento specifico final ... corriereirpinia.it
"Fuochi accesi – L’Italia delle aree interne" la serie #podcast Original #Play2000 realizzata da Chora Media Scritta e raccontata da Giulia Valeria Sonzogno Disponbile il secondo episodio: nell’Appennino abruzzese, a Gagliano Aterno, l’abitare diventa facebook
Aree interne in zone sismiche 1 e 2: Online la documentazione prevista dall’articolo 8 casaitalia.governo.it/generali/notiz… #areeinterne #dipartimentocasaitalia #prevenzione #rischiosismico x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.