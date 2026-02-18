Mediobanca sarà fusa in Mps e lascerà la Borsa ma non la quota in Generali
Mediobanca lascerà la Borsa dopo aver raggiunto un accordo di fusione con Mps, a causa delle nuove strategie di consolidamento nel settore bancario italiano. La decisione arriva a pochi mesi dall’annuncio di un piano di ristrutturazione di Mps, che punta a rafforzare la propria presenza sul mercato. La fusione, ancora da definire nei dettagli, potrebbe portare alla creazione di un gigante bancario con un patrimonio di oltre 200 miliardi di euro.
La finanza italiana è destinata a una profonda trasformazione. Mediobanca e Monte dei Paschi di Siena (Mps) hanno raggiunto un accordo per una fusione che comporterà l’uscita di Mediobanca dalla Borsa, una decisione storica che ridisegna gli equilibri del settore bancario nazionale. L’operazione, frutto di una mediazione tra l’amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Lovaglio, e il presidente Franco Maione, mira a creare un polo finanziario più solido e competitivo, salvaguardando al contempo la partecipazione di Mediobanca in Generali. Settant’anni di Storia Riscrivono il Futuro. La decisione di fondere Mediobanca e Mps segna un punto di svolta per una delle istituzioni finanziarie più iconiche d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu
Nel nuovo piano Mediobanca sarà legal entity separata focalizzata su corporate e investment banking e private banking. Obiettivo piena integrazione entro fine 2026. Ricavi stabili, giù il margine d'interesse. Giù il titolo facebook