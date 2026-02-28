Mps la Borsa boccia il piano E Meloni blinda le Generali

La Borsa ha reagito negativamente al nuovo piano industriale del gruppo Mps-Mediobanca, facendo scendere le quotazioni. Nel frattempo, il governo ha deciso di mantenere sotto controllo le azioni di Generali, con un intervento diretto per rafforzare la posizione dell’assicuratore. La situazione si è manifestata con una flessione dei titoli e una presa di posizione ufficiale da parte dell’esecutivo.

Il nuovo piano industriale del gruppo Mps-Mediobanca è stato accolto dalla Borsa con uno scivolone. Un evento probabilmente inatteso dal ceo Luigi Lovaglio, che pure ha presentato un progetto ambizioso con la promessa di arrivare a pagare 16 miliardi di dividendi (12% di rendimento annuo) e di raggiungere un utile netto di 3,7 miliardi entro il 2030. Confermati i 700 milioni di sinergie promesse. Come ha spiegato Lovaglio in conferenza stampa, Mps insieme a Mediobanca «offrirà ai soci nei prossimi cinque anni il dividendo più alto in Europa nel settore bancario», mantenendo «tre miliardi di capitale in eccesso che daranno la flessibilità per perseguire opportunità di crescita di valore e di migliorare ancora il capitale offerto agli azionisti». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mps, la Borsa boccia il piano. E Meloni blinda le Generali Mps annuncia il piano di integrazione con Mediobanca e crolla in Borsa. Meloni: “Finito il ruolo del governo”Il nuovo piano industriale del Monte dei Paschi di Siena non convince il mercato e affonda il titolo in Borsa, trascinando con sé anche Mediobanca,... Leggi anche: Mediobanca sarà fusa in Mps e lascerà la Borsa, ma non la quota in Generali Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mps. Temi più discussi: Mps-Mediobanca, la Borsa boccia il piano industriale; Mps, la Borsa boccia il piano. E Meloni blinda le Generali; Mps scivola sul Piano, per gli analisti target ambiziosi ma scarsi dettagli; Meloni: I dazi di Trump sono un errore. Fine del ruolo pubblico in Mps. Giù il titolo in Borsa. Montepaschi, il mercato boccia il piano presentato da LovaglioIl Monte dei Paschi ha alzato il velo sul nuovo piano industriale di Luigi Lovaglio, con al centro l'integrazione delle attività di Mediobanca. Un pianoforte che tuttavia non ... ilmattino.it Mediobanca sarà fusa in Mps e lascerà la Borsa, ma non la quota in GeneraliDopo 70 anni la creatura di Cuccia esce dal listino. Passa unanime la linea dell’ad Lovaglio dopo la mediazione del presidente Maione. Domani altro cda per ... repubblica.it Mps-Mediobanca: per i pm di Milano ci fu "concerto" dal 2019 per prendere il controllo di Generali. Ecco la ricostruzione della Procura x.com Il ruolo del governo italiano in Mps è terminato. A dirlo in una intervista a Bloomberg è la premier Giorgia Meloni.... - facebook.com facebook