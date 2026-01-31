Questa sera all’Arena Garibaldi si gioca una partita importante tra Pisa e Sassuolo. Gilardino e Grosso hanno scelto le formazioni ufficiali e i tifosi sono pronti a seguire con attenzione. Il match del 23° turno di Serie A promette emozioni e sorprese.

Atletico Madrid, blitz per Marcos Leonardo: trattativa avanzata per il prestito dall’Al Hilal! Calciomercato Roma, virata su Zaragoza: ecco la prima offerta per l’ala del Celta Vigo! Diaby Inter, doccia gelata per Marotta! La risposta definitiva dell’Al-Ittihad: la ricostruzione Mercato Milan, è fatta per Cissé: i rossoneri piazzano il colpo in prospettiva! Le cifre dell’operazione Ngonge Torino, l’addio ora è ufficiale! Risolto il prestito dal Napoli: ecco quale sarà il suo futuro Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO Milan Como, ufficiale la data del recupero: niente Australia, si gioca a San Siro! Ecco quando Serie A, anticipi e posticipi 25ª e 26ª giornata: date, orari e dove vedere in tv le partite. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Pisa Sassuolo: le scelte di Gilardino e Grosso

Approfondimenti su Pisa Sassuolo

Ecco le formazioni ufficiali di Inter e Pisa per la partita di questa sera a San Siro, con le scelte degli allenatori Cristian Chivu e Alberto Gilardino.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pisa Sassuolo

Argomenti discussi: Pisa-Sassuolo: le probabili formazioni e dove vederla in tv; FOCUS LIVE ON Pisa-Sassuolo: precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse, probabili formazioni e news in diretta; Formazioni ufficiali Sassuolo-Cremonese, Berardi gioca? I titolari e le ultime su Koné e Sanabria; Sassuolo–Cremonese, le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni Pisa-Sassuolo: cosa filtra su Durosinmi e Pinamonti, torna BerardiProbabili formazioni Pisa Sassuolo - Le possibili scelte di Gilardino e Grosso per Pisa-Sassuolo della 23^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Pisa-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie ADopo l’anticipo del venerdì Lazio-Genoa, quella tra Pisa e Sassuolo è la prima sfida che apre il sabato di Serie A. Senza Calabresi squalificato, in difesa Gilardino schiera Caracciolo. Davanti Durosi ... sport.sky.it

#Pisa- #Sassuolo, i convocati di #Gilardino: c’è #Stengs x.com

Oggi in campo Pisa Sassuolo Ecco i convocati da Gilardino facebook