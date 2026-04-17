Formazione al Planetario Pythagoras | primo incontro con la prof Radice Colace

Dal 17 aprile alle 17:30, presso il Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, si terrà il primo incontro del corso di formazione intitolato “Il mondo ellenico: la culla invisibile del sapere occidentale – Scienza, Arte e Politica”. La sessione sarà condotta dalla professoressa Radice Colace e si concentrerà su aspetti storici e culturali dell’antica Grecia. L’evento è aperto a chi desidera approfondire queste tematiche.

A partire dal 17 aprile, alle ore 17:30, presso il Planetario metropolitano Pythagoras di Reggio Calabria, prenderà il via il corso di formazione “Il mondo ellenico: la culla invisibile del sapere occidentale – Scienza, Arte e Politica”. Il percorso nasce dal desiderio di indagare le radici del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Giornata internazionale della donna, la Metrocity celebra le scienziate reggine al Planetario PythagorasIl consigliere comunale Marino: "Non dimentichiamo i nostri figli migliori, ma li rendiamo protagonisti e li valorizziamo premiando chi ha dedicato... Leggi anche: "Il mondo vero è diventato un reality": incontro al Planetarium Pythagoras Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dottorato honoris causa ad Angela Misiano, il plauso delle istituzioni; Unical, dottorato honoris causa in Fisica ad Angela Misiano per il lavoro sui giovani – FOTO; Reggio: Versace plaude al conferimento del Dottorato honoris causa alla professoressa Angela Misiano; Dottorato honoris causa alla Misiano, Battaglia: ‘Esempio di passione verso la conoscenza e di servizio alla città’. Reggio Calabria, al via il Corso di Formazione Il mondo ellenico, la culla invisibile del sapere occidentaleA partire da oggi, 17 aprile alle ore 17:30, presso il Planetario Metropolitano Pythagoras di Reggio Calabria, prenderà il via il Corso di Formazione Il mondo ellenico: la culla invisibile del sapere ... strettoweb.com Gli scienziati hanno appena scoperto un sistema planetario ordinato al contrarioNon tutti i sistemi planetari sono come il nostro sistema solare – questo lo sapevamo – ma ora gli scienziati della European Space Agency (ESA) ne hanno trovato uno che sfida tutte le teorie sulla ... greenme.it Al via il Corso di Formazione “Il mondo ellenico: la culla invisibile del sapere occidentale – Scienza, Arte e Politica” La Prof.ssa Paola Radice Colace inaugura il ciclo di incontri al Planetario Pythagoras A partire da oggi, 17 aprile alle ore 17:30, presso il Plane facebook