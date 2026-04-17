Formazione al Planetario Pythagoras | primo incontro con la prof Radice Colace

Da reggiotoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 aprile alle 17:30, presso il Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, si terrà il primo incontro del corso di formazione intitolato “Il mondo ellenico: la culla invisibile del sapere occidentale – Scienza, Arte e Politica”. La sessione sarà condotta dalla professoressa Radice Colace e si concentrerà su aspetti storici e culturali dell’antica Grecia. L’evento è aperto a chi desidera approfondire queste tematiche.

A partire dal 17 aprile, alle ore 17:30, presso il Planetario metropolitano Pythagoras di Reggio Calabria, prenderà il via il corso di formazione “Il mondo ellenico: la culla invisibile del sapere occidentale – Scienza, Arte e Politica”. Il percorso nasce dal desiderio di indagare le radici del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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