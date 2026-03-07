Giornata internazionale della donna la Metrocity celebra le scienziate reggine al Planetario Pythagoras

In occasione della Giornata internazionale della Donna, la Città Metropolitana ha organizzato una cerimonia al Planetario Pythagoras per onorare le scienziate di Reggio Calabria. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e delle ricercatrici locali, che hanno ricevuto riconoscimenti pubblici per il loro impegno nel settore scientifico. La manifestazione si è concentrata sulla valorizzazione delle competenze delle scienziate della zona.

Il consigliere comunale Marino: "Non dimentichiamo i nostri figli migliori, ma li rendiamo protagonisti e li valorizziamo premiando chi ha dedicato la propria vita allo studio e alla ricerca del cosmo" La Città Metropolitana ha voluto rendere omaggio alle scienziate reggine in occasione della Giornata internazionale della Donna, celebrando il loro talento e i risultati raggiunti nella ricerca scientifica.Il consigliere delegato Giuseppe Marino ha partecipato all'evento "Donne che guardano lontano" organizzato al Planetario "Pythagoras". "Il nostro obiettivo è esprimere riconoscenza e gratitudine per il loro impegno, ma anche mantenere un legame con chi contribuisce in modo significativo alla comunità scientifica internazionale- ha aggiunto- Reggio Calabria non dimentica i suoi figli migliori: li valorizza e li rende protagonisti.