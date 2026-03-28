Forbidden Fruit cambia giorno | la novità per il pubblico di Canale 5

La serie televisiva Forbidden Fruit cambia giorno di programmazione su Canale 5. La trasmissione, molto seguita dal pubblico italiano, continua a essere protagonista delle serate televisive. La modifica della data di messa in onda riguarda i palinsesti della rete, senza influire sulla durata delle puntate o sulla produzione. La serie rimane uno dei titoli più visti della rete in questa stagione.

Forbidden Fruit è tra le serie tv che stanno appassionando sempre più telespettatori sui teleschermi italiani. Le vicende con protagoniste Yildiz e Ender sono finite al centro di un nuovo cambio di programmazione che siamo sicuri non farà molto felici i fans. Scendendo nei dettagli, la dizi turca cambierà il giorno di messa in onda per quanto concerne la puntata serale. Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 30 marzo per provare a contrastare la partita della Nazionale Italiana di calcio valida per la Qualificazione ai mondiali 2026 in svolgimento in America. Il Grande Fratello vip, invece, si sposterà di martedì sera per evitare il diretto scontro con Rai 1 e quindi siglare un flop di ascolti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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