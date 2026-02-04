Omicidio Saif Gheddafi la procura libica apre un’inchiesta | Ucciso a colpi d’arma da fuoco

La procura libica ha aperto un’inchiesta sull’omicidio di Saif al Islam Gheddafi, ucciso ieri a colpi d’arma da fuoco nella sua casa di Zintan. Quattro uomini armati sono entrati e lo hanno sparato, senza lasciare scampo al 53enne. La notizia ha fatto rapidamente il giro del paese, mentre le autorità cercano di capire cosa sia successo e chi si nasconda dietro questa violenta uccisione.

Saif al Islam Gheddafi, secondogenito 53enne del defunto leader libico Muammar Gheddafi, è stato assassinato ieri 3 febbraio da quattro uomini armati nella sua casa di Zintan. Il procuratore generale libico ha annunciato l'apertura di un'inchiesta e l'invio nella località di "di una squadra investigativa completa, per determinare le circostanze dell'assassinio", ha riferito l'emittente televisiva Al Hadath. Gli inquirenti oggi hanno confermato la morte per ferite d'arma da fuoco. Ieri famigliari e collaboratori avevano denunciato il blitz armato di 4 sconosciuti. "Hanno fatto irruzione nella sua residenza dopo aver disattivato le telecamere di sorveglianza, per poi assassinarlo", ha raccontato alla tv libica al-Ahrar il suo consigliere Abdullah Othman Abdurrahim.

