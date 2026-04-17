Fondi restituiti Di Rosa | Non sanno spendere ma sanno sprecare
In un episodio che ha attirato l’attenzione, il Comune di Agrigento ha restituito parte dei fondi disponibili, nonostante i cittadini si lamentino di mancanza di servizi essenziali. La situazione ha suscitato molte polemiche, con alcune persone che criticano le scelte amministrative. La vicenda riguarda finanziamenti pubblici che, invece di essere utilizzati per migliorare la città, sono stati restituiti senza essere spesi.
"Ad Agrigento accade l'incredibile: mentre i cittadini chiedono servizi, il Comune restituisce i soldi". Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa torna all'attacco dell'amministrazione comunale dopo la restituzione di 7.456,07 euro destinati ai centri estivi per minori, certificata da una determina.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Leggi anche: La Sicilia non riesce a spendere i fondi per i disabili gravi, Faraone: "Restituiti allo Stato 5 milioni di euro"
I ragazzi sanno di essere dipendenti dal digitale ma restano soliIn occasione del Safer Internet Day 2026, i dati dell’Osservatorio sull’Educazione Digitale mostrano una generazione consapevole dei rischi del web,...