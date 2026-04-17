Fondi restituiti Di Rosa | Non sanno spendere ma sanno sprecare

In un episodio che ha attirato l’attenzione, il Comune di Agrigento ha restituito parte dei fondi disponibili, nonostante i cittadini si lamentino di mancanza di servizi essenziali. La situazione ha suscitato molte polemiche, con alcune persone che criticano le scelte amministrative. La vicenda riguarda finanziamenti pubblici che, invece di essere utilizzati per migliorare la città, sono stati restituiti senza essere spesi.