La Sicilia non riesce a spendere i fondi per i disabili gravi Faraone | Restituiti allo Stato 5 milioni di euro
Faraone denuncia che la Sicilia non ha utilizzato 5 milioni di euro destinati ai disabili gravi, restituendoli allo Stato. La causa è la mancata attuazione delle norme introdotte nel 2016, pensate per aiutare chi ha bisogno di assistenza senza supporto familiare. La regione non ha ancora avviato i progetti necessari, lasciando senza aiuto molte persone in difficoltà. Questa situazione mette in luce le difficoltà burocratiche e amministrative che rallentano la distribuzione dei fondi destinati a queste persone. La questione resta aperta e ancora senza soluzione.
Nell'Isola non decolla il progetto "Dopo di noi". Dal 2016 ad oggi rimasti inutilizzati oltre 40 milioni. Il vicepresidente di Italia Viva è stato tra i promotori della legge: "Migliaia di famiglie lasciate sole, è un fallimento politico e amministrativo" La legge è nata nel 2016 per sostenere persone con disabilità grave che non hanno supporto familiare. Ma in Sicilia non è mai davvero decollata. Il risultato? "La Regione Siciliana ha restituito allo Stato 5 milioni di euro del fondo 'Dopo di noi' per incapacità di spesa. È una notizia gravissima, che certifica il fallimento politico e amministrativo di chi governa la Sicilia".🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sicilia: Fondi regionali sbloccano 17 milioni di euro per assistenza disabili gravissimi e salda arretrati.La Regione Sicilia ha deciso di sbloccare 17 milioni di euro per aiutare le persone con disabilità gravissime, dopo mesi di attese e ritardi nei pagamenti.
“La Regione restituirà allo Stato 600mila euro destinati ai disabili”, l’indignazione della consigliera NojaLa Regione ha deciso di restituire allo Stato circa 600mila euro dei 2 milioni destinati alla Vita Indipendente per disabili.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
