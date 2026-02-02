Il Safer Internet Day 2026 mette in evidenza un dato preoccupante. Molti giovani sono consapevoli di essere dipendenti dal digitale, ma continuano a passare ore sui dispositivi senza riuscire a cambiare davvero le proprie abitudini. La maggioranza di loro sa di essere dipendente, eppure resta sola di fronte a questa dipendenza che ormai fa parte della vita quotidiana.

C’è un dato che, più di tutti, restituisce il senso del Safer Internet Day 2026: non l’aumento delle ore trascorse online, né la crescita delle piattaforme utilizzate, ma il fatto che una larga maggioranza di ragazzi sappia di essere dipendente dai dispositivi digitali senza riuscire, nonostante questo, a modificare in modo duraturo il proprio comportamento. È la frattura che emerge dalla survey dell’Osservatorio Scientifico sull’Educazione Digitale, promossa dal Movimento Etico Digitale, che ha coinvolto oltre 20.000 studenti tra gli 11 e i 18 anni. Non una questione di inconsapevolezza, ma di solitudine educativa. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - I ragazzi sanno di essere dipendenti dal digitale ma restano soli

Approfondimenti su Safer Internet Day 2026

Ultime notizie su Safer Internet Day 2026

