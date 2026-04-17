Fondi bloccati per una decina di ex medici condotti piacentini

Dopo più di trent’anni, alcune risorse destinate a una decina di ex medici condotti di Piacenza sono ancora bloccate dalla Regione. La questione riguarda i fondi stanziati per loro, che non sono stati ancora erogati. I medici coinvolti attendono da tempo di ricevere quanto loro spettava, ma le somme rimangono ferme. La situazione si trascina da molto tempo senza che siano stati presi provvedimenti concreti.

«Dopo oltre trent’anni di attesa, è inaccettabile che le risorse destinate ai medici ex condotti restino ancora ferme nei cassetti della Regione». È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Precipita da una decina di metri, è gravissimo Pnrr scuole: fondi bloccati, i presidi pagano di tascaLa scadenza del 31 marzo si avvicina con passo incalzante mentre, a meno di cento giorni dalla chiusura definitiva del Piano Nazionale di Ripresa e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fondi case popolari dirottati su spese militari: a Genova 600 alloggi bloccati; Fondi bloccati e famiglie irraggiungibili: il dramma dei mille studenti iraniani all’Università di Padova; Fondi private credit, un rischio anche per le pensioni svizzere?; Bloccati gli scavi al teatro ellenistico, Sciarratta: Non ci sono soldi, speriamo in un finanziamento. Fondi per la stazione di Servola bloccati: Rosato chiede a Salvini di chiarire, scatta l'interrogazione parlamentareIl deputato triestino ha depositato una interrogazione in cui chiede al leader leghista di spiegare che fine abbiano fatto i 180 milioni di euro destinati allo snodo ferroviario del porto, oltre a far ... triesteprima.it «Fondi bloccati, stop alle lezioni». Regione: «Emerse irregolarità»Ikaros, Et Labora e Its JobsAcademy sono al centro di un’inchiesta della GdF. L’Ente regionale lamenta «criticità e difformità rispetto a quanto previsto dalle regole per l’uso delle risorse pubbliche ... giornaledibrescia.it Petizione con oltre mille firme al Bo: «Non sentiamo più le nostre famiglie e non abbiamo soldi per vivere». Tra blackout e fondi bloccati cresce l’emergenza. L’ateneo: «Proroga delle tasse, valuteremo le borse» facebook #Casa, fondi congelati per #guerra. La beffa dei 970 euro destinati all’edilizia #popolare bloccati: “Occasione preziosa buttata via” @espressonline x.com